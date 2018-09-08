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Роскошь на грани кича: гламурный вездеход Gelendewagen (Видео)

Mercedes-Benz G500 4×4 Squared
00:15 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Нет предела фантазиям любителей тюнинга. Особенно когда есть финансовые возможности.

Mercedes-Benz G500 4×4 Squared – это не просто средство передвижения. Это роскошь на грани кича. Ведь выглядит он как баскетболист в костюме гимнастки. Все благодаря сочетанию высокой подвески и грубых форм с вызывающе ярким блестящим лимонным цветом кузова. Пожалуй, идеальный цвет для Мерседеса, если вы очень хотите выделиться.

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Это дополнительно переделанный Gelendewagen лимитированной серии от Brabus. У авто очень серьезные внедорожные способности, а клиренс такой, что между его колесами проедет Mazda MX-5, но пожалуй, не для покорения бездорожья его строили.

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Этот “гелик” оснащен 4-литровым двигателем V8, который может выдает 422 л.с. Такой мотор может выдавать все 600, но мощность снизили, вероятно, из соображений безопасности. Но кто сказал, что 422 л.с. – это мало?

Кроме того, модификация Mercedes-Benz G500 4×4² затронула стандартные колеса – диски которых выкрасили в яркий красный цвет. Все подобные штрихи имеют одну общую цель – сделать автомобиль еще более кричащим.

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