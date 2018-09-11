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Попытка потушить Mercedes водой закончилась полным провалом (Видео)

Mercedes-Benz C-Class
00:06 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Что будет, если попытаться потушить автомобиль водой, вместо огнетушителя.

Владелец седана Mercedes-Benz C-Class пренебрег правилами тушения возгорания в авто, что привело к практически полному уничтожению огнем недешевой модели.

Неприятный инцидент произошел в одном из городов северо-западной провинции ЮАР. На опубликованном видео заметно, как относительно небольшой пожар в результате попыток потушить пламя водой превратил автомобиль в настоящий факел.

Причины первоначального возгорания Мерседеса остались неизвестными, но последствия могли быть гораздо меньшими, если бы владелец сразу воспользовался огнетушителем, а не «медвежьей» услугой своих друзей и случайных свидетелей.

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Mercedes-Benz C-Class, Авто, Автоприколы, Новости авто, Пожар авто.
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