Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/4473135-popyitka-potushit-mercedes-vodoy-zakonchilas-polnyim-provalom-video.html
Попытка потушить Mercedes водой закончилась полным провалом (Видео)
00:06 Сегодня Телеграф
Что будет, если попытаться потушить автомобиль водой, вместо огнетушителя.
Владелец седана Mercedes-Benz C-Class пренебрег правилами тушения возгорания в авто, что привело к практически полному уничтожению огнем недешевой модели.
Неприятный инцидент произошел в одном из городов северо-западной провинции ЮАР. На опубликованном видео заметно, как относительно небольшой пожар в результате попыток потушить пламя водой превратил автомобиль в настоящий факел.
Причины первоначального возгорания Мерседеса остались неизвестными, но последствия могли быть гораздо меньшими, если бы владелец сразу воспользовался огнетушителем, а не «медвежьей» услугой своих друзей и случайных свидетелей.
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