Попытка потушить Mercedes водой закончилась полным провалом (Видео)

Владелец седана Mercedes-Benz C-Class пренебрег правилами тушения возгорания в авто, что привело к практически полному уничтожению огнем недешевой модели.

Неприятный инцидент произошел в одном из городов северо-западной провинции ЮАР. На опубликованном видео заметно, как относительно небольшой пожар в результате попыток потушить пламя водой превратил автомобиль в настоящий факел.

Причины первоначального возгорания Мерседеса остались неизвестными, но последствия могли быть гораздо меньшими, если бы владелец сразу воспользовался огнетушителем, а не «медвежьей» услугой своих друзей и случайных свидетелей.