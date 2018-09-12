Гонки дело не женское: девушка эффектно разбила дорогой спорткар (Видео)

Очередной этап Суперкубка Lamborghini запомнился зрителям главным образом очень впечатляющей аварией гонщицы Шины Монк, пилотировавшей Lamborghini Huracan.

Заезд проходил на знаменитой американской трассе Laguna Seca, которая славится своими сложными скоростными поворотами. В одну из таких «шпилек» и не вписалась пилотесса. Причиной аварии, возможно, оказались отказавшие тормоза.

Лобовое столкновение на высокой скорости с барьером из шин, к счастью, обошлось без трагических последствии и Шина Монк не получила серьезных травм.