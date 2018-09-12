Гонки дело не женское: девушка эффектно разбила дорогой спорткар (Видео)

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Lamborghini Huracan
00:39 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Пилотесса Шина Монк попала в эффектную аварию на гоночном Lamborghini.

Очередной этап Суперкубка Lamborghini запомнился зрителям главным образом очень впечатляющей аварией гонщицы Шины Монк, пилотировавшей Lamborghini Huracan.

Заезд проходил на знаменитой американской трассе Laguna Seca, которая славится своими сложными скоростными поворотами. В одну из таких «шпилек» и не вписалась пилотесса. Причиной аварии, возможно, оказались отказавшие тормоза.

Лобовое столкновение на высокой скорости с барьером из шин, к счастью, обошлось без трагических последствии и Шина Монк не получила серьезных травм.

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Все по теме:

Lamborghini Huracan, Аварии видео, Авто, Автогонки, ДТП, Новости авто, Спорткар, Шина Монк.
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