Вашему вниманию самый дорогой внедорожник всех времен, его стоимость составляет 1,85 млн долларов.

Роскошный шестиместный Karlmann King с 6,8-литровым двигателем V10 Ford Triton мощностью 367 л.с. и 620 Нм — самый дорогой внедорожник всех времен, его стоимость составляет 1,85 млн долларов. Кузов шестиметровой угловатой махины выполнен из армированного стекловолокна, а для отделки салона использована кожа, вставки под золото и деревянные панели. Внутри авто упаковали по полной: аудиосистема с 20 динамиками и функцией караоке, трехмерный дисплей, стробоскоп, PS4, сейф, спутниковое телевидение и спутниковый телефон, подставки для планшетов, холодильник, фужеры для шампанского и чайный набор.