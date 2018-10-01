Со сменой поколений модель Mercedes-Benz SL увеличится в размерах и получит мягкую крышу вместо жесткого верха.

Немецкие машиностроители начали разработку следующей генерации Mercedes-Benz SL, которая станет восьмой для этого автомобиля. Презентация транспортного средства состоится в 2020 году. Уже сейчас известно, что новинка станет на конвейер в Зиндельфингене (Германия). Mercedes-Benz SL нового поколения построят на том же шасси, которое ляжет в основу суперкара AMG GT следующей генерации. Оба автомобиля станут крупнее, но легче предшественников.