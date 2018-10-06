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Toyota представила свой самый вместительный хэтчбек

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Toyota
15:54 Сегодня Телеграф
avtoblog.ua
Фото: avtoblog.ua

На Парижском автосалоне представлен Corolla Touring Sports.

Японский автопроизводитель показал в Париже компактный универсал, который обещает стать одним из самых практичных предложений в классе. Как вы помните, Тойота Аурис покинула модельный ряд, уступив освободившееся место хэтчбеку Corolla. 

Теперь Тойота расширяет предложение в линейке, представив на Парижском автосалоне универсал Corolla Touring Sports.

Японский автопроизводитель серьезно подошел к работе над новой моделью, ведь специально для универсала колесную базу в сравнении с хэтчбеком увеличили на 60 мм до 2 700 мм, что позволит автомобилю обладать самым просторным задним рядом сидений в классе.

Универсал Тойота Королла располагает 598-литровым багажником, что является очень достойным показателем, правда, не лучшим в классе. В интерьере – сенсорный дисплей с новым инфотейнментом, аудиосистема JBL Premium и беспроводная зарядка для смартфона. Базовый двигатель – 1,2-литровый бензиновый турбо мощностью 114 л.с. Также доступны две гибридные модификации – на 121 л.с и новая силовая установка на 178 л.с.

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Все по теме:

Corolla Touring Sports, Toyota, Авто, Автомобиль, Марка, Парижский автосалон 2018, Салон, Транспорт, Фото, Хетчбэк.
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