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Неизвестная Shelby: единственная Cobra III (Фото)

Смотрите фото (10)
Неизвестная Shelby: единственная Cobra III (Фото)
04:40 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: zefirka.net

Для большинства из фанатов автомобилей Кэрролл Шелби — это в первую очередь Shelby Cobra, Shelby Daytona Coupe.

В 1962 году Кэррол Шелби основал компанию Shelby American Inc. и в 1965 году фирма задумалась о создании преемника для ставшего уже культовым спорткара Cobra 427. Правда, быстро выяснилось, что все силы брошены на доработку гоночного Ford GT40 и создание спортивных версий Ford Mustang, так что Кэрроллу пришлось искать нового партнёра.

В итоге Шелби начал плотную работу с британской компанией John Wyer Automotive Engineering (JWAE), которая уже помогала в доведении до ума GT40. Кэрролл озвучил свою идею, инженеры из Слау поделились своими взглядами и началась работа над заднеприводным купе с передним расположением двигателя Ford V8 — проект Shelby Cobra III.

Правда, когда инженером проекта стал Лен Бэйли, у которого был опыт работы с инжиниринговой компанией Lola, ситуация поменялась. Инженер предложил делать новый спорткар на базе Ford GT40 и разве что адаптировать гоночную машину к условиям дорог общего пользования.

Общая компоновка сохранилась — двигатель оставили в базе, подвеску взяли от GT40, а за тормоза и колёса назначили ответственным Cobra. 4,7-литровый мотор объединили с 5-ступенчатой механической коробкой передач ZF, а всё это инженерное волшебство упрятали под алюминиевый кузов.

JWAE представил этот проект Шелби и он на него внезапно даже для самих британцев согласился. Получив добро от Кэрролла, команда Бэйли к концу 1966 года сделали модель в масштабе 1:4 для продувки в аэродинамической трубе, а в начале 1967 года Шелби позволил собрать уже и полноразмерный тестовый экземпляр.

Первый и единственный экземпляр Shelby Cobra III получил шасси, собранное из двух машин — часть взяли от Cobra 427, а часть от Ford GT40 — а новый алюминиевый кузов сделал Морис Гомм из британского Уокинга. Но пока шли работы, Кэрролл потерял права на бренд Cobra, который ушёл к Ford, поэтому машину назвали LoneStar — в честь родного для Шелби штата Техас, который называют «штатом одинокой звезды».

По завершении сборки, инженер JWAE Джон Хорсман отправил автомобиль в Лос-Анджелес — из Великобритании машина уехала с красным кузовом и белым салоном, но по прибытии в США, когда прототип получили в Shelby American, интерьер почему-то заменили на чёрный.

LoneStar отправили в Дирборн в штаб-квартиру Ford, чтобы получить поддержку от компании и финансирование для проекта, но автомобиль вернули в Shelby American — поддерживать новую модель концерн не стал.

Свой поступок в Ford не объяснили. Проекты Шелби — будь то Cobra 427 или доработанные Кэрроллом Mustang — пользовались спросом, но делать ставку на LoneStar в Ford не стали. Вероятной причиной отказа стало то, что прогнозируемая стоимость серийной модели должна была быть вдвое выше, чем у Shelby Cobra 427 и это при куда меньшем объёме ожидаемых продаж.

В Великобритании LoneStar тоже оказалась не нужна — к тому моменту Ford UK своими силами сделал дорожный вариант Ford GT40, который оказался очень непрактичным и дорогим, так что продали лишь 7 автомобилей.

У самого Шелби была масса других забот, поэтому он тоже поставил на LoneStar крест — в Autoweek/Competition Press было дано объявление о продаже машины.

«Продаётся секс на колёсах! Cobra LoneStar Кэррола Шелби — единственный экземпляр, полностью готовый к эксплуатации. Среднемоторное 2-местное купе с алюминиевым кузовом, съёмной жёсткой крышей и электрическими стеклоподъёмниками. 4,7-литровый V8 с 5-ступенчатой синхронизированной коробкой передач ZF, дисками Halibrand, комфортабельными креслами-«ковшами» всего за $15 000», — гласило объявление.

В итоге машина сменила нескольких владельцев, а последним обладателем стал Майкл Шон — известный коллекционер Shelby Cobra, который в 1975 году купил LoneStar в достаточно плачевном состоянии.

Несколько лет спустя Шон взялся за реставрацию автомобиля, пригласив на работу специалиста Джеффа Говарда из компании Accurate Restorations — он больше 10 лет трудился над LoneStar, найдя более 90% оригинальных деталей и восстановив недостающие.

Оптику и материалы обивки искали едва ли не по всему миру, а часть деталей пришлось восстанавливать по оригинальным технологиям, которые использовались для постройки машины в 60-е годы.

Реставрационные работы над Shelby LoneStar завершились за несколько дней до мартовского конкурса автостарины Amelia Island Concours d’Elegance. В итоге по итогам выставки во Флориде владелец Майкл Шон получил награду Chairman’s Choice Award.

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Автомобили, Shelby, Ретро-авто, Редкие авто, Shelby LoneStar Cobra III.
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