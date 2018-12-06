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Четверг, 06.12.2018
Великая гонка в истории: от Нью-Йорка до Парижа (Фото)
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Великая гонка в истории: от Нью-Йорка до Парижа (Фото)

Студеным утром 12 февраля 1908 года четверть миллиона человек высыпали на улицы Нью-Йорка, чтобы своими глазами увидеть старт грандиозного автопробега. Конечным пунктом гонки, начавшейся на Таймс-сквер, был назначен Париж! Шести экипажам — американскому, немецкому, итальянскому и трем французским — предстояло пересечь североамериканский континент, через Берингов пролив въехать в Россию (предполагалось, что вода намертво закована льдами) и далее через Сибирь и Восточную Европу добраться до французской столицы.
Фото: bigpicture.ru
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Париж, История, Нью-Йорк, Гонка, Автопробег, Автогонка.
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