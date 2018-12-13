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Удивительная машина без крыши от известной марки

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Удивительная машина без крыши от известной марки
17:50 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Странную машину на заказ сконструировал Гэри Фиото, нью-йоркский изготовитель.

Созданный в эклектичном стиле на базе обычного Форда 1955 года, автомобиль получил крышу в виде стеклянного пузыря. Стоит отметить, что Фиото, невероятно опытный в изготовлении автомобилей, не использует никаких чертежей — он умеет представлять в трёхмерном пространстве.

"Приступая к работе, я не всегда знаю, что сделаю, – сказал Фиото. – Но я вижу результат в процессе работы".

"Beatnik" — это масштабный 4-летний проект, который начался с полного снятия крыши с "Форда" 55-го года. От оригинального "Форда" осталось очень немногое.

Автомобиль ездит на модифицированном шасси от 88 Lincoln Town Car. Фиото любит заменять "древнюю" ходовую часть на более новую, полагая, что если есть механическая проблема, то легче найти запчасти для более поздней модели, нежели для "винтажной".

От оригинального "Форда" 55-года в автомобиле: капот двигателя, внутренняя часть дверей и их петли, замок багажника и некоторые детали багажника.

В 2006 году автомобиль Beatnik на аукционе по продаже спортивных автомобилей и ретромобилей в Монтеррее (Калифорния) был продан за 396 тысяч долларов США.

Автомобили Volkswagen станут более экологичными

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Все по теме:

Ford, Авто, Марка, Beatnik Bubbletop, 1955 год, Без крыши, Гэри Фиото.
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