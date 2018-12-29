Hyundai озвучил планы по открытию нового завода

Новый завод будет расположен в Индонезии.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor озвучил планы по открытию нового завода, который будет отдельно выпускать электрические модели бренда. И строительство завода планируется в Индонезии, сообщает AutoNews.

Предварительно известно, что компания потратит на постройку около 880 миллионов долларов. А мощности будут рассчитаны на выпуск 250 тысяч электрокаров в год.

Почти половина продукции будет предназначаться для внутреннего рынка, а 53% пойдет на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Австралии.