Британская свалка автомобилей марки Lada

В сети были найдены снимки одного очень интересного места.

Судя по фотографиям – это настоящее автомобильное кладбище марки Lada. Что же такого примечательного может быть в груде металлолома? По крайне мере то, что находится поле с брошенными авто вовсе не на родных просторах, а в Великобритании.

В одном из автомобильных сообществ популярной социальной сети Facebook появилась необычная подборка фотографий, сделанная жителем Великобритании Джеймсом Смитом. На снимках автомобильное кладбище, которое очень сильно напоминает те, что можно увидеть на отечественных просторах. Абсолютное большинство машин, которые нашли в этом месте свой последний приют, относятся к марке Lada. Но самое главное, заключается в том, что это место находится в Великобритании.

Фотограф пояснил, что остатки старых советских автомобилей находятся на частном участке. Здесь попадаются и машины других марок, в том числе и не российского производства. К сожалению, Джеймс Смит не стал указывать точно месторасположение данного захоронение отработавших свое автомобилей.

Любопытно и то, что, по словам автора фотографий, увиденное им место - не совсем свалка, а в некотором роде музей. Все потому, что владелец этого металлолома не собирается с ним расставаться, несмотря на откровенно печальное состояние большинства авто. Опытный автомобилист же, может найти на этих фотографиях модели ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107. Все машины имеют правый руль.

Волжский автозавод начал экспорт автомобилей в Великобританию в 1974 году. На территории этой страны они реализовывались под импортным названием Lada. За сбыт отвечало предприятие Avtoexport. Пик продаж пришелся на 1988 год.