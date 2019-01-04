В Норвегии установили мировой рекорд продаж электрокаров

Каждый третий автомобиль в Норвегии - электрокар.
В норвежской федерация автомобильных дорог такие показатели назвали подтверждением намерений страны прекратить к 2025 года продажи автомобилей на ДВС.
Стоит отметить, что еще пять лет назад, в 2013 году, на авторынке норвегии часть электромобилей составляла всего 5,5%. В 2017 году этот показатель достигал 20,8%, а в 2018 году доля электромобилей составила 31,2%.
Напомним, в Норвегии при покупке электромобилей действуют налоговые льготы в рамках политики снижения уровня вредных выбросов.