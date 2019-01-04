В Норвегии установили мировой рекорд продаж электрокаров

В Норвегии в 2018 году треть проданных новых автомобилей были электромобилями.

Каждый третий автомобиль в Норвегии - электрокар.

В норвежской федерация автомобильных дорог такие показатели назвали подтверждением намерений страны прекратить к 2025 года продажи автомобилей на ДВС.

Стоит отметить, что еще пять лет назад, в 2013 году, на авторынке норвегии часть электромобилей составляла всего 5,5%. В 2017 году этот показатель достигал 20,8%, а в 2018 году доля электромобилей составила 31,2%.

Напомним, в Норвегии при покупке электромобилей действуют налоговые льготы в рамках политики снижения уровня вредных выбросов.