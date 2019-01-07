Легковушки вагонной компоновки: Смелый но всеми забытый дизайн автомобилей В 1930-е годы, когда классическая схема легкового автомобиля полностью сформировалась, нашлись редкие энтузиасты, которые выбрали свой особый путь создания редчайших машин вагонной компоновки без традиционных крыльев и капота, обладавших своими достоинствами и тоже имевших право на существование.