Автоматическая система подвески для автомобиля от инвестора Microsoft (Видео)

Подвеска состоит из четырех электрогидравлических модулей, которые называются Activalve.

ClearMotion – компания из Массачусетса, которая была основана в 2009 году, – занимается разработкой первой в мире проактивной системой езды, которая позволит переосмыслить традиционную подвеску автомобиля. Бостонская компания заявила, что может прогнозировать дорожные условия, позволяя автомобилю реагировать на происходящие изменения в течение доли секунды, обеспечивая плавную езду и комфорт пассажиров.

Подвеска состоит из четырех электрогидравлических модулей, которые называются Activalve, установленных на амортизаторах каждого колеса. Информацию о состоянии дороги система берет из облака, запоминая рельеф дороги и привязывая его к определенному районе на карте. Эти данные также хранятся в облаке и применяются при определении дорожной ситуации, например, опуская определенное колесо при приближающейся выбоине. В ClearMotion заявляют, что их технология сделала для движения то же, что и технология шумоподавления – для звука.

Поскольку современные автомобили сейчас развиваются не только в русле простого вида транспорта, но превращаются в портативные жилые помещения, где люди могут спать или работать, плавность езды, вероятно, станет еще более актуальной проблемой. Непосредственно, технология ClearMotion будет использоваться в автомобиле, которым управляет человек, обеспечивая для него комфортную поездку, однако, в условиях бурно развивающейся индустрии автономных транспортных средств, ClearMotion может быть востребована и там.

Так как в связи с развитием машин на автопилоте люди в автомобиле все чаще приобретают статус пассажира, конструкторы задумываются над проектированием сидений таким образом, чтобы человека не укачивало в процессе поездки. Для повышения комфорта кресла иногда устанавливаются таким образом, что обращаются назад или даже вбок, что, как известно, только усиливает укачивание. Поскольку пассажиры сосредоточены на работе или, к примеру, просмотре фильма, возможность отвлечься от дороги может потребовать более разумной технологии устранения последствий выбоин для уменьшения тошноты.

В компании пока не называют конкретных сроков, когда технология появится на рынке, однако одна из компаний-партнеров заявила, что продуктом начнут заниматься уже в этом году.