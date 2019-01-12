Hyundai готовит инновационную премьеру

Компания Hyundai покажет в Детройте водородный суперкар.

Корейское издание Motograph со ссылкой на главу подразделения N Альберта Бирмана рассказало о том, что Hyundai собирается показать на автосалоне в Детройте водородный суперкар. Также Бирман заявил, что именно Hyundai владеет самыми передовыми технологиями в сфере топливных элементов.

Напомним, первое упоминание водородного гиперкара под названием N 2025 Vision произошло в 2015 году, когда Hyundai выпустила автомобиль для гоночного симулятора Grand Turismo. Силовая установка состояла из четырёх электромоторов суммарной отдачей в 883 л.с.

Из особенностей концепта стоит выделить специальную турбину для прокачки кислорода через топливные элементы, которая способна раскручиваться до 200 000 оборотов в минуту. Также отмечался кузов гиперкара, выполненный из композитных материалов, чей вес составлял всего 972 килограмма.