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Концерн Fiat Chrysler отзывает почти 900 тыс автомобилей по всему миру

Концерн Fiat Chrysler отзывает почти 900 тыс автомобилей по всему миру
05:05 Сегодня Телеграф УНН

Fiat Chrysler отзывает около 882 тысяч автомобилей.

Итальянско-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler отзывает по всему миру около 882 тысяч автомобилей из-за проблем с рулевым управлением и тормозной системой. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении автогиганта, передает УНН.

Отзыв касается около 660 тысяч пикапов Ram 2500 и Ram 3500 2013-2017 модельных годов, 574 тысяч из которых были реализованы на территории США. Как отмечается, из-за дефекта в данных машинах может отказать рулевое управление. Компании известно о восьми случаев ДТП через данную неполадку и одном случае получения травм.

Также автогигант отзывает 222 тысяч пикапов Ram 1500 2019 модельного года, в которых были выявлены неполадки с педалью тормоза. Fiat Chrysler обязуется устранить все дефекты бесплатно.

Ранее концерн отозвал в Северной Америке более 1,4 миллиона пикапов Ram из-за дефекта электрозамка заднего откидного борта, который мог привести к его открытию во время движения автомобиля.

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Fiat, Chrysler, Ram, дефект, FCA.
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