Удивительные автомобили Reliant Regal, выпускавшиеся в 1950-х годы (Фото) Reliant Regal - это небольшой трёхколёсный автомобиль, который выпускался с 1953 по 1973 год компанией Reliant Motor Company в Тамворте, Англия. Будучи трёхколёсным транспортным средством лёгкой конструкции весом 360-700 кг, согласно британскому законодательству оно считалось "трёхколёсным мотоциклом", и его можно было водить по водительскому удостоверению категории "А" (вождение мотоцикла).