Скачать
Суббота, 09.02.2019
Удивительные автомобили Reliant Regal, выпускавшиеся в 1950-х годы (Фото)
1 / 22

Удивительные автомобили Reliant Regal, выпускавшиеся в 1950-х годы (Фото)

Reliant Regal - это небольшой трёхколёсный автомобиль, который выпускался с 1953 по 1973 год компанией Reliant Motor Company в Тамворте, Англия. Будучи трёхколёсным транспортным средством лёгкой конструкции весом 360-700 кг, согласно британскому законодательству оно считалось "трёхколёсным мотоциклом", и его можно было водить по водительскому удостоверению категории "А" (вождение мотоцикла).
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Англия, История, Авто, Фото, Машины, Прошлое, Мотоциклы, Reliant Regal, Том Лоуренс Уильямс.
20:09 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь