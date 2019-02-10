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Европейская модель Mazda 3 будет с новым двигателем

Европейская модель Mazda 3 будет с новым двигателем
08:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Характеристики Mazda 3 зависят от страны ее поставки.

В Европе новый двигатель Mazda Skyactiv-X в Mazda3 2019 года будет производить 178 лошадиных сил (133 киловатта) и 222 Нм крутящего момента.

Например, в Словакии двигатель Skyactiv-X доступен на мощных комплектациях GT и GT Plus. Обе версии могут поставляться с ручной или автоматической коробкой передач. У хэтчбека есть передние или полноприводные варианты, а седан только в переднеприводной модификации.

Цены на модели с двигателем Skyactiv-X в Словакии начинаются с 26 263 долларов США на примере седана или переднеприводного хэтчбека с механической коробкой передач.

Хэтчбек с автоматической коробкой передач и полным приводом является самой дорогой версией - 33 171 доллар.

Mazda представила Mazda3 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. Несмотря на то, что автопроизводитель подтвердил наличие силовой установки Skyactiv-X, компания не раскрыла информацию о производительности или цене.

Новая модель поступит в продажу в США в марте, но она будет доступна только с безнаддувным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 186 лошадиных сил и 252 Нм. Цены на базовый седан в США начинаются с 21 000 долларов и достигают 28 900 долларов.

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Двигатель Skyactiv-X работает на процессе сгорания, который Mazda называет "искровым с контролируемым зажиганием".

Мотор работает с бедной смесью с высокой пропорцией воздуха к бензину, а нагнетатель помогает вводить еще больше кислорода в цилиндры. Непосредственно перед самовозгоранием свеча зажигания воспламеняет смесь.

По оценкам Mazda, эта технология повышает экономию топлива на 20-30%.

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Автомобили, Mazda, Авто, Mazda 3.
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