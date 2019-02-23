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Суббота, 23.02.2019
Экскурс в историю: невероятные трехколесные автомобили (Фото)
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Экскурс в историю: невероятные трехколесные автомобили (Фото)

Будучи трехколесным транспортным средством легкой конструкции весом 360-700 кг, согласно британскому законодательству оно считалось "трехколесным мотоциклом", и его можно было водить по водительскому удостоверению категории "А" (вождение мотоцикла). Компания Reliant была основана в 1935 году Томом Лоуренсом Уильямсом (Tom Lawrence Williams), ранее разработавшим трехколесный автомобиль Raleigh Safety Seven. Когда компания Raleigh прекратила производство автомобилей, Уильямс основал компанию Reliant для производства простых трехколесных автофургонов с мотоциклетными двигателями и передними вилками.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Англия, Автомобиль, История, Прошлое, Трехколесный автомобиль, Reliant Regal.
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