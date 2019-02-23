Экскурс в историю: невероятные трехколесные автомобили (Фото) Будучи трехколесным транспортным средством легкой конструкции весом 360-700 кг, согласно британскому законодательству оно считалось "трехколесным мотоциклом", и его можно было водить по водительскому удостоверению категории "А" (вождение мотоцикла). Компания Reliant была основана в 1935 году Томом Лоуренсом Уильямсом (Tom Lawrence Williams), ранее разработавшим трехколесный автомобиль Raleigh Safety Seven. Когда компания Raleigh прекратила производство автомобилей, Уильямс основал компанию Reliant для производства простых трехколесных автофургонов с мотоциклетными двигателями и передними вилками.