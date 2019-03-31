Tesla Model X: в Дании автомобиль переоборудовали для скорой помощи

Электромобили превратили в машины скорой помощи, дополнительно установив в них самозарядные батареи для медицинского оборудования.

На этих автомобилях медики будут заниматься обслуживанием пациентов, которые проживают в районах вокруг Копенгагена.

В Falck рассказали, что изначально планировали купить два электромобиля, которые уже специально оборудованы под машины скорой помощи. Однако варианта, отвечающего всем параметрам, они не нашли. После этого появилась идея закупить два американских автомобиля и переоборудовать их под нужды медиков.

Специалисты установили в Tesla дополнительные аккумуляторы, заряжающиеся во время движения электромобиля. Таким образом, энергия распределяется более рационально. Также электромобили получили возможность не простаивать во время длительных зарядок. От еще одного аккумулятора питаются аварийное освещение и звук, радио, медицинское оборудование и кондиционер.

Отметим, что медики из Falck решили пересесть на электромобили не только из-за их экологичности и экономии на топливе. Еще одной причиной стало соответствующее требование властей Дании.