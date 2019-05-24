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Пятница, 24.05.2019
Уйдут с молотка: автомобили из закрытого музея, которые продадут на на аукционе
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Уйдут с молотка: автомобили из закрытого музея, которые продадут на на аукционе

В этот раз с молотка уйдет экспозиция The Tupelo Automobile Museum, что в штате Миссисипи. Ее в середине прошлого века начал собирать Фрэнк Спейн — один из пионеров телекоммуникационных технологий в США. Будучи большим любителем автомобилей, он чуть ли не все свои заработанные деньги тратил на новые четырехколесные игрушки. Теперь настала пора эти игрушкам обрести новых владельцев. Всего на аукционе продадут почти 500 лотов, среди которых не только автомобили. Вот 15 самых интересных экспонатов закрывшегося музея.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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