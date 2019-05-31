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Hyundai Santa Fe пытает успех на рынке

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Hyundai Santa Fe пытает успех на рынке
21:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Оказалось, что обновление пошло паркетнику на пользу, учитывая что удлиненный Hyundai Santa Fe получил престижную награду в сфере промышленного дизайна.

В Поднебесной модель установила персональный рекорд: 5,5 тысяч увеличенных Santa Fe всего за месяц. Этот рекордный показатель даже превысил прошлогодний для паркетника в обычной модификации. Кросс изначально позиционировался только для Китая. Огромная любовь местных покупателей к нестандартным решениям развязала руки Hyundai. Увеличив габариты авто до 4930 мм в длину и колесную базу до 2865 мм.

Ожидает будущего владельца Santa Fe 3XL 7 посадочных мест, кнопочный селектор КПП, светодиодная оптика, в том числе оригинальная светодиодная полоса промеж габаритных огней. Подкапотку занял производительный 2,0 T-GDI на 240 л/с. Работает он в паре с 8АКПП. Дилеры предлагают передне- и полноприводную модификацию.

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На оснащении никто не скупился. Поэтому ожидает владельца полноценная мультимедиа с поддержкой голосового управления, беспроводной зарядки и сканер отпечатков пальцев. В отличие от внедорожника для глобального рынка, китаец порадует обширным перечнем оснащения уже для базовой версии.

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Кроссовер, Спрос, Hyundai Santa Fe, Фото авто.
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