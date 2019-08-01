Китайский кроссовер Changan CS55 получил очередное обновление

Пресс-служба компании опубликовала официальные изображения, демонстрирующие среднеразмерный паркетник в современном корпоративном стиле.

Габариты останутся сопоставимыми с предшественником, и составят: длина - 4 500 мм, ширина – 1 860 мм, высота - 1 690 мм, при колесной базе в 2 650 мм.

Судя по официальным фотографиям, CS55 получит трапецевидную массивную решетку радиатора с обилием хрома, головную светодиодную оптику, а также задние фонари в виде тонких светодиодных полосок.

В списке штатного и дополнительного оборудования можно отметить наличие адаптивного круиз-контроля, системы кругового видеообзора, панорамной крыши, ассистентов парковки, системы мониторинга слепых зон и дополнительных систем активной безопасности.

В качестве силового агрегата будет предлагаться 1,5-литровый турбомотор с мощностью до 156 лошадиных сил. В паре с ним установят механическую или автоматическую трансмиссию на шесть ступеней. Также будет представлена и гибридная версия.

Продажи начнутся до конца этого года. Стоимость пока не сообщается.