Стало известно, как будет выглядеть современный УАЗик

Многие автомобилисты хотят, чтобы УАЗ возобновил выпуск своей легендарной модели.

Ульяновский автомобильный завод прекратил выпускать внедорожник УАЗ-469 в 2002 году. Его преемником можно считать UAZ Hunter. Промышленный дизайнер Андрей Фандюхин даже показал, как может выглядеть современный УАЗ-469.

Проект Фандюхина называется UAZ Bor. Внедорожник имеет рамную конструкцию. Он сохранил некоторые элементы старого "УАЗа", но получил много современных дизайнерских решений.

Обратите внимание на круглые фары, горизонтальную решетку радиатора, колесные арки, задние фонари, двери и крышу. Они явно имеют сходство с традиционным УАЗ-469.

Получился очень интересный небольшой внедорожник. Он одновременно элегантный и брутальный. Жаль только, что вряд ли Ульяновский автомобильный завод решится возродить УАЗ-469.

Напомним, что УАЗ-469 серийно выпускали в 1972-2002 годах. Он оснащался двигателем 451МИ, который работал вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Кузов смонтирован на лонжеронной раме.