Hudson Coupe: уникальный ретро-автомобиль был представлен на автомобильной неделе в Монтерее

В Калифорнии различные компании представили свои удивительные автомобили, большинство из которых сияют своей безупречностью.

Однако среди экспонатов были и не восстановленные модели, которые являются напоминанием старой эпохи в современном мире.

Ателье Icon представило уникальную линейку Derelict , в которую вошел модифицированный Hudson Coupe, выпущенный в 1949 году. В движение этот гангстер приводится 6,2-литровым V8, мощность которого составляет 638 лошадиных сил и 819 Нм крутящего момента.

Совместно с силовым агрегатом работает 4-скоротсная автоматическая трансмиссия. Кроме того на автомобиль установили независимую подвеску и тормоза Brembo и Art Morrison IRS с дифференциалом Dana 60. Отдельного внимания заслушивает интерьер этого Hudson Coupe.

Салон модели был отделан из кожи дикого аллигатора и Moore & Giles, а также имеет ковровое покрытие из немецкой шерсти. Ряд элементов были восстановлены из алюминия. Также надо отметить, что купе имеет оригинальную приборную панель.

На модернизацию модели у специалистов ушло 400 часов. Данный автомобиль был подготовлен для клиента тюнеров, но стоимость машины не сообщается.