Subaru представила обновленный хэтчбек Impreza 2020 года

Новая Impreza получила новое оборудование в базовой версии для максимальной безопасности.

Автопроизводитель впервые представил новый автомобиль в Японии с новыми функциями безопасности и внешним дизайном. Интерьер, вероятно, остался неизменным по сравнению с текущим исполнением. Однако Subaru не предоставил никакой информации о спортивной Impreza WRX. Ожидается, что Impreza 2020 поступит в продажу осенью этого года в США. Заявки на предварительные заказы уже принимаются.

Самое значительное изменение экстерьера сконцентрировано спереди. Subaru пересмотрела дизайн решетки радиатора и нижнюю переднюю облицовку, а также обновила фары и задние фонари. Кроме того автомобиль получил новые колесные диски. Subaru снова предложит Impreza в качестве седана и 5-дверного хэтчбека. Однако основные изменения находятся внутри.

Subaru оснастила Impreza передовыми ассистентами безопасности, которые разработаны, чтобы уменьшить несчастные случаи, а также сократить усталость водителя, помогая с ускорением, торможением и рулевым управлением. Кроме того новые системы безопасности могут распознавать транспортные средства и полосы движения. Также в список оснащения вошли адаптивные фары, камера кругового обзора, функцию памяти положения сиденья водителя и многое другое.

Impreza 2020 также будет оснащена боковым зеркалом, которое при движении задним ходом поворачивается таким образом, чтобы облегчить маневрирование автомобиля. Зеркала также будут иметь функцию памяти. В движение новинка приводится 1,6-литровым или 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем. Также модель получит как переднеприводную версию, так и полноприводную.

Subaru еще не объявила цены на Impreza 2020 года. Надеемся, что Subaru скоро объявит информацию об обновленном WRX.