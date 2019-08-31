Неисправности с сиденьем: Ford отзывает полмиллиона автомобилей

Ford отзывает 550 тыс. автомобилей в Северной Америке из-за проблем с сиденьями.

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает более 550 тыс. внедорожников и грузовиков в Северной Америке, поскольку спинки сидений могут не должным образом обеспечивать безопасность в случае аварии.

Кампания затрагивает некоторые пикапы F-150, грузовики Super Duty, а также внедорожники Explorer и Expedition, выпущенные за последние два года.

Все они имеют ручное управление откидыванием спинки водительского и пассажирского сидений, сообщает MarketWatch.

Ford отмечает, что пока не было зафиксировано каких-либо происшествий или аварий в связи с данными неисправностями сидений.