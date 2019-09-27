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Минивэн Citroёn SpaceTourer превратили в удобный кемпинг

Минивэн Citroёn SpaceTourer превратили в удобный кемпинг
17:42 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Французский автопроизводитель создал концепт кемпера и целый набор различных вещей для настоящих фанатов марки.

Citroënist был создан специально для автосалона Leisure Vehicle, посвященного транспорту для активного отдыха, который стартует во французском городе Ле Бурже 28 сентября.

Концепт Citroën SpaceTourer Citroënist представляет собой прекрасный пример ассимиляции автомобиля в жизни современного человека. Стильный кемпер можно использовать как для повседневных поездок в городе, так и для активного отдыха на природе. Вместе с кемпером были созданы одноименная коллекция аксессуаров, одежды и даже велосипед.

Внутри SpaceTourer Citroënist есть спальное место для двух человек с дополнительным пространством благодаря подъемной крыше. В багажной секции кемпера нашлось место для пары легких велосипедов, а в дороге можно развлечь себя в "мультимедийном кабинете" с письменным столиком и монитором.

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Citroënist базируется на Citroën SpaceTourer с силовым агрегатом BlueHDi 150 S&S BVM6 – это стандартный 2-литровый турбодизель. Вместе с тем, привод у него нестандартный полный - от Dangel, как и у его "брата" Peugeot Boxer 4X4 Concept, который будет представлен на том же автошоу в Ле Бурже.

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Автомобиль, Авто, Citroen, Новинки авто, Кемпинг, Citroën SpaceTourer Citroënist Concept, Для двоих.
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