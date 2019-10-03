Видео-тизер будущей новинки от Volvo (Видео)

Шведы уверяют, что компактный электро-кроссовер предложит "больше за меньше".

Volvo XC40 Electric через две недели отметит мировой дебют, а перед тем производитель решил поднять рейтинг ожидания интересными подробностями.

Силовая установка полностью электрического кроссовера размещена и спереди и в задней части машины, однако разработчикам удалось оставить место для багажа с обеих сторон.

Передний багажник невелик - его объем всего 30 литров, но в Volvo посчитали, что этого достаточно для мелочей, которые нужны водителю не слишком часто, но которые не хотелось бы убирать на дальнюю полку.

Как можно увидеть на тизерах, электрическую версию кроссовера будет отличать от машины с ДВС глухая панель на месте радиаторной решетки. Известно также, что для электрокара предложат восемь цветов кузова, включая совершенно новый Sage Green (зеленый), которые можно будет комбинировать с контрастной черной крышей.

Также компакту выделили особые 19- и 20-дюймовые колесные диски. Похвастались шведы и минималистичной графикой цифровой панели приборов Volvo XC40 Electric, а также пообещали, что новинка станет самым безопасным автомобилем в линейке.

Производитель обещает официально представить свой первый электрический кроссовер Volvo XC40 Electric 16 октября, тогда же будут раскрыты технические подробности.