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Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 получил уникальный спортивный двигатель (Видео)

Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 получил уникальный спортивный двигатель (Видео)
17:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В прошлом Grand Cherokee SRT8 2012 года был самым быстрым автомобилем Jeep за всю историю.

Этот титул теперь принадлежит Trackhawk с его 6,2-литровым V8 с наддувом мощностью 707 л.с. и 875 Нм, который может бросить вызов Lamborghini Urus в гонке по прямой.

Тем не менее, есть еще некоторые модифицированные и безумно мощные Jeep, которые могут оставить Trackhawk далеко позади. Один из них недавно посетил тюнинг-ателье Ferrada, чтобы примерить новую коллекцию колес и потрясающую мощность в 1200 лошадиных сил.

Огромный выхлоп сопровождается измененными бамперами со встроенными противотуманными фарами на обоих краях и рельефными складками. Его владелец также установил регулируемую пневматическую подвеску, которая опускает или поднимает кузов нажатием кнопки.

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2-дюймовые колеса с глянцевой черной кромкой и матовым золотым покрытием заимствованы из серии USF02. 

Они предлагаются в диаметрах от 19 до 24 дюймов с "неограниченным количеством цветов и вариантов отделки" в зависимости от производителя.

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Автомобиль, Видео, Авто, Jeep, Новинки, Jeep Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee SRT8, Jeep Grand.
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