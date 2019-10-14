Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 получил уникальный спортивный двигатель (Видео)

В прошлом Grand Cherokee SRT8 2012 года был самым быстрым автомобилем Jeep за всю историю.

Этот титул теперь принадлежит Trackhawk с его 6,2-литровым V8 с наддувом мощностью 707 л.с. и 875 Нм, который может бросить вызов Lamborghini Urus в гонке по прямой.

Тем не менее, есть еще некоторые модифицированные и безумно мощные Jeep, которые могут оставить Trackhawk далеко позади. Один из них недавно посетил тюнинг-ателье Ferrada, чтобы примерить новую коллекцию колес и потрясающую мощность в 1200 лошадиных сил.

Огромный выхлоп сопровождается измененными бамперами со встроенными противотуманными фарами на обоих краях и рельефными складками. Его владелец также установил регулируемую пневматическую подвеску, которая опускает или поднимает кузов нажатием кнопки.

2-дюймовые колеса с глянцевой черной кромкой и матовым золотым покрытием заимствованы из серии USF02.

Они предлагаются в диаметрах от 19 до 24 дюймов с "неограниченным количеством цветов и вариантов отделки" в зависимости от производителя.