Alfa Romeo показала концепт-кар Montreal Vision GT

Итальянский автопроизводитель создал концепт суперкара по мотивам модели 1970-х годов.

Этот Alfa Romeo Montreal Vision GT, созданный в честь оригинального Montreal 1970-х годов, создан под руководством Лука Серафини.

Передняя часть прототипа украшена множеством хромированных акцентов в том месте, где обычно располагаются фары, чтобы придать футуристическому автомобилю агрессивный вид.

Традиционная треугольная решетка Alfa Romeo, конечно же, имеет такую же конструкцию, как и большой воздуховод на капотеоригинального Alfa Romeo Montreal.

Невозможно не заметить, что концепт намного длиннее и аэродинамичнее, чем оригинал. По бокам находятся огромные колеса с замысловатым хромированным дизайном, а также четыре небольших горизонтальных вентиляционных отверстия непосредственно за дверями, как дань уважения шести вентиляционным отверстиям, использовавшимся в оригинальном автомобиле, расположенным в той же зоне.

"Еще в 1986 году мой отец купил блестящую оранжевую Alfa Romeo Montreal. Все оригинальное, кроме системы выпуска от Ansa Marmitte. Я помню ночь, когда он парковался сзади в гараже.

Вокруг было много дыма, и первое, что я увидел, были красные задние фонари и хромированные глушители. Я помню чувства, когда я смотрел на это.

Мускулистый, динамичный и агрессивный", — рассказал Серафини, описывая свое творение.