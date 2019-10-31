Renault презентовал электромобиль нового поколения

Корпорация Renault собирается в следующие три года выпустить "заряженную" вариацию электрокара Zoe.

Об этом агентству Autocar рассказал исполнительный вице-президент французской корпорации по планированию продуктов Али Касай.

По заявлениям господина Касая, французский бренд продолжит выпускать модели спортлинейки R.S., в то же время она будет меняться в соответствии с тенденциями мировой автопромышленности и технологическим развитием.

Он также сказал, что электрокары вписываются в концепцию суббренда Renault R.S. Также недавно стало известно, что китайский электромобиль Renault City K-ZE адаптируют для Европы.

Вполне возможно, что модель станет первой "ласточкой" в активном снижении уровня выбросов фирмами Renault и Dacia.