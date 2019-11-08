Seat выпустил электрический скутер eScooter

Новинка появится в 2020 году и будет производиться в сотрудничестве с производителем электрических мотоциклов Silence, базирующимся в Барселоне.

Seat выведет свои решения для городской мобильности на новый уровень, представив концепцию eScooter на Всемирном конгрессе Barcelona Smart City Expo в Испании 19 ноября.

Компания Seat разработала концепт серийного мотоцикла, который получит аккумуляторно-электрическую трансмиссию, эквивалентную двигателю объемом 125 куб. см.

"Постоянный рост крупных городов делает достижение эффективной мобильности одной из основных проблем, которые необходимо преодолеть. Сегодня мы делаем еще один шаг в нашей стратегии городской мобильности, подтверждая запуск первого eScooter в истории бренда", - сказал президент Seat Лука де Мео.

Предыдущее проект испанской компании в мире двух колес - eXS KickScooter, дебютировал в прошлом году. Разработанный Seat и оснащенный технологией от электрического скутера Segway ES2, он имеет максимальную скорость 25 км/ч и может проехать до 45 км на одном заряде, в то время как его запас хода может увеличиться за счет добавления дополнительная батарея.

EXS уже продается в некоторых европейских странах и стоит от 599 евро (665 долларов). Более того, с 2021 года Seat будет соперничать с Renault Twizy с аналогичным автомобилем Minimo Concept, который был представлен на выставке Mobile World Congress в начале этого года.