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Каково это прокатиться на гоночном гиперкаре Aston Martin Valkyrie? (Видео)

Каково это прокатиться на гоночном гиперкаре Aston Martin Valkyrie? (Видео)
21:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Серийное производство Aston Martin Valkyrie начнется только в следующем году, но в рамках этого видеоролика, мы с вами можем больше узнать о новом гиперкаре.

Примечательно, что этот гиперкар вы при любом желании не сможете купить – на данный момент, абсолютно все 150 экземпляров новинки, запланированных к производству уже распроданы.

Благодаря этому видео мы первый раз сможем полюбоваться скоростным прохождением трассы из кабины авто.

В видео рассматриваются проблемы разработки автомобиля, с которыми столкнулись инженеры британского бренда. «Это научный эксперимент, ставший гиперкаром, и на его пути, наши инженеры столкнулись со множеством препятствий.

Одним из ключевых моментов в разработке автомобиля было создание мощной прижимной силы. Другим препятствием, стала выхлопная труба, которая может нагреть днище крыла и кронштейн номерного знака до нескольких сотен градусов».

Еще одна проблема заключалась в обеспечении соответствия нового гиперкара от Aston Martin законодательным требованиям некоторых стран. Так, например, обязательным требованием является наличие на новых автомобилях комплекта зимней резины, и да, на Valkyrie он будет установлен. Хотя сомнительно, что в скором времени вы увидите, как Валькирия движется по слякотным дорогам.

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Мощный мотор Cosworth V12 без наддува звучит очень грозно – его максимальная мощность составляет 1000 лошадиных сил. Бензиновый агрегат работает с электродвигателями, которые развивают общую мощность до 1160 л.с. (900 Нм).

По заверениям представителей компании, мотор может «крутится» до 10 500 об./мин.

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Автомобиль, Авто, Снимки, Aston Martin, Характеристики, Aston Martin Valkyrie.
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