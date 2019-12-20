Volkswagen представил изображения новой бюджетной модели

ID Entry должен стать очень компактным – по предварительным данным длина автомобиля составит около 3 800 мм.

Volkswagen познакомила своих поклонников с будущей новинкой – хэтчбеком ID Entry.

Сделано это было на специально подготовленной рождественской открытке – на ней изображен современный хэтчбек, за рулем которого находится Санта-Клаус.

Все действие происходит в волшебную рождественскую ночь. Отметим, что ID Entry представят широкой публике в качестве концепт-кара во второй половине 2020 года, а в продажу по предварительным данным автомобиль поступит не раньше 2022 года.

ID Entry будет иметь довольно простой однобортный силуэт. Электрический кроссовер станет первым, выпущенным на новой платформе Volkswagen MEB Entry.

Автомобиль будет иметь небольшой запас хода – платформа позволяет установить аккумуляторы с запасом хода до 240 км без подзарядки.

Разработчики не видят в этом проблем, так как при создании модель позиционировалась как городская – без расчета на сверхдальние поездки.