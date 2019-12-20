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Volkswagen представил изображения новой бюджетной модели

Volkswagen представил изображения новой бюджетной модели
10:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

ID Entry должен стать очень компактным – по предварительным данным длина автомобиля составит около 3 800 мм.

Volkswagen познакомила своих поклонников с будущей новинкой – хэтчбеком ID Entry. 

Сделано это было на специально подготовленной рождественской открытке – на ней изображен современный хэтчбек, за рулем которого находится Санта-Клаус. 

Все действие происходит в волшебную рождественскую ночь. Отметим, что ID Entry представят широкой публике в качестве концепт-кара во второй половине 2020 года, а в продажу по предварительным данным автомобиль поступит не раньше 2022 года.

ID Entry будет иметь довольно простой однобортный силуэт. Электрический кроссовер станет первым, выпущенным на новой платформе Volkswagen MEB Entry. 

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Автомобиль будет иметь небольшой запас хода – платформа позволяет установить аккумуляторы с запасом хода до 240 км без подзарядки.

Разработчики не видят в этом проблем, так как при создании модель позиционировалась как городская – без расчета на сверхдальние поездки. 

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Volkswagen, Автомобили, Авто, Рождественские открытки, Бюджетные автомобили, ID Entry.
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