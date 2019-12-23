Hyundai вскоре представит летающий автомобиль

Hyundai продемонстрирует свой новый летающий автомобиль.

На CES 2020 Hyundai продемонстрирует свое видение городской воздушной мобильности (UAM), частью которой станет персональный воздушный автомобиль (PEV). Ранее над подобными проектами работали Audi и Porsche. Партнером Audi в проекте летающего автомобиля была компания Airbus, Porsche - Boeing. Оба проекта на данный момент закрыты. В Hyundai, по всей вероятности, решили заполнить образовавшийся вакуум.

Никаких деталей о PEV компания не предоставила. Изображение летательного аппарата с поворотными винтовыми двигателями видно на рендере, демонстрирующем видение Hyundai города будущего. По всей вероятности, PEV представляет собой тилтротор для вертикального взлета и посадки.

Также на CES 2020 Hyundai покажет так называемое специализированное транспортное средство (PBV), представляющее собой настраиваемую концепцию с автономными функциями вождения, которые можно превратить во что-то «больше, чем просто средство передвижения». По задумке, PEV и PBV будут работать в паре, и использоваться для обеспечения городской мобильности. Для этого по всему городу установят специальные хабы, в которых будет осуществляться посадка и высадка пассажиров.

Официальная презентация персонального воздушного автомобиля и хаба состоится 6 января в конференц-центре «Mandalay Bay South» в Лос-Анджелесе.