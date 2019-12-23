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Найден способ спасения дизельных двигателей

Найден способ спасения дизельных двигателей
12:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Дизельный мотор от бензинового отличается способом приготовления рабочей смеси и методом её воспламенения.

Эксперты исследовательского центра Sandia National Laboratories создали систему впрыска горючего для дизельных силовых агрегатов, дающую возможность значительно очистить выхлоп.

"Тяжёлое" топливо и воздух подаются в камеру сгорания раздельно.

Прежде всего, поступает воздух, температура которого увеличивается в конце такта сжатия, и только в самом конце в цилиндры впрыскивается дизельное горючее, мгновенно воспламеняющееся.

При наличии таких конструктивных особенностей, дизельные силовые установки отличаются высоким крутящим моментом и экономичностью топлива, но вторая сторона медали – это более "грязный" выхлоп, чем у бензиновых двигателей.

По нынешним нормам Euro 6d-Temp, содержание окислов азота составляет 168 мг/км. Но в следующем году в силу вступят новые требования, обязывающие производителей уменьшить данный показатель до 120 мг/км в условиях реального использования и до 80 мг/км при лабораторных замерах.

Однако специалисты Sandia National Laboratories нашли метод как значительно – на 50 – 100% – снизить содержание сажи в выхлопе.

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Всё дело в форме форсунок с технологией DFI (впрыск топлива по каналам), где дизельное горючее попадает в камеру сгорания посредством маленьких каналов.

Подобное решение даёт возможность оптимизировать состав топливно-воздушной смеси и добиться более "чистого" сгорания.

Здесь, тем не менее, стоит помнить о такой особенности дизельных моторов, как зависимость содержания окислов азота от объёма сажи – чем меньше первого, тем больше второго и наоборот.

При этом с подобной технологией больше не придётся применять систему впрыска мочевины, расщепляющей оксиды азота, но в то же время удорожает мотор.

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Автомобили, Двигатель, Авто, Дизель, Дизельный двигатель.
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