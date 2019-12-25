Ford Focus RS получит электрический полный привод

Разработчики убеждены, что возможности нового авто будут актуальны при режиме езды дрифт.

Одно из британских средств массовой информации опубликовало информацию по поводу нового подзаряженного автомобиля модели Ford Focus RS.

Сообщается, что очередное поколение принесёт машине принципиально новые решения.

Как оказалось, производитель выбрал для нового поколения автомобиля не традиционную, а электрическую систему полного привода.

По мнению экспертов, Ford Focus RS с полным приводом будет пользоваться намного большей популярностью по сравнению с текущей версией. Это расширит рамки потенциальной целевой аудитории.

Сообщается, что новая система позволит дозировать крутящий момент для каждого колеса по-отдельности.

Что касается силовой установки, то машина будет работать за счёт мотора на 2.3 литра, который имеет мощность в 400 лошадиных сил. Эксперты убеждены, что двигатель будет сочетаться с коробкой автомат на 7 ступеней или с механической трансмиссией на 6 ступеней.