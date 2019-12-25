Скачать
Среда, 25.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Лучший автопроизводитель десятилетия: компания Илона Маска стала лидером
Лучший автопроизводитель десятилетия: компания Илона Маска стала лидером

Лучший автопроизводитель десятилетия: компания Илона Маска стала лидером

Лучший автопроизводитель десятилетия: компания Илона Маска стала лидером
18:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Каждый доллар, вложенный в нее в 2010 году, принес ее инвесторам прибыль в размере 1190%.

Несмотря на трудности и скептицизм аналитиков, Tesla заканчивает десятилетия в статусе самой прибыльной автомобильной компании мира. 

Компания Илона Маска десять лет назад разместила акции на бирже. С тех пор она остается в центре внимания аналитиков и прессы. Компания неоднократно оказывалась в сложной ситуации и теряла деньги из-за неудачных твитов Илона Маска. И хотя ей до последнего пророчили быстрый крах, Tesla продемонстрировала уверенное развитие, сообщает Bloomberg.

Tesla среди лидеров

В этом месяце цена акций Tesla достигла рекордных 413 долларов, а общая стоимость компании составила 73 миллиарда долларов. Дороже среди лидеров мирового автопрома стоит только Toyota (230 миллиардов) и Volkswagen (98 миллиардов). Другие конкуренты, вместе с General Motors и Ford, давно остались позади.

В первую очередь инвесторов привлекает быстрый рост продаж. С тех пор, как была выпущена Model S, обороты Tesla выросли в 52 раза. Однако это не единственная причина. Tesla выделяется среди традиционных автопроизводителей, так как ассоциируется с экологически чистым будущим и высокими технологиями. Это намного перспективнее, чем очередной виток развития автомобилей с ДВС.

Илон Маск не против отправить Tesla Cybertruck в космос (Видео)
Илон Маск не против отправить Tesla Cybertruck в космос (Видео)Читать полностью

Что будет дальше

Судя по всему, в ближайшие годы выручка компании продолжит расти. В уходящем году рост составит 14%, в 2020 году – 21%, а в 2021 году – 18%. Средний рост 10 крупнейших автопроизводителей за те же периоды составит 1%, 4% и 3% соответственно.

Несмотря на популярное мнение о высокой волатильности акций Tesla, на самом деле они уверенно прибавляют в цене. Например, в 2019 году рост их стоимости составил 22%. Для сравнения, средний результат 10 крупнейших конкурентов – 10%. Лидерские позиции компания сохраняет уже несколько лет подряд.

Мнение аналитиков

Между тем, многие аналитики по-прежнему не верят в индустрию электромобилей и рекомендуют продавать акции Tesla. Ситуация похожа на ту, с которой столкнулась Amazon в первые десять лет в качестве публичной компании. Скептики долгое время отказывались верить в успех компании, которая сегодня превратилась в одного из главных технологических гигантов. Возможно, Tesla ожидает та же участь.

Успех за год: акции Tesla достигли рекордного максимума

По мнению аналитиков из Credit Suisse, Tesla также опережает всех конкурентов благодаря передовым технологиям создания аккумуляторов. Пока другие автопроизводители пытаются найти собственное решение, компания Илона Маска продолжает уверенно двигаться вперед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Tesla, Автопроизводитель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
02 Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
03 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
04 Сегодня отмечают католическое Рождество
05 Госдолг Украины за последний месяц вырос на один миллиард долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала &quot;Друзья&quot; Алли Уиллис
Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала "Друзья" Алли Уиллис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь