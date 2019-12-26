Borgward BX3: новый компакт вышел на рынок

26 декабря стартовали продажи нового паркетника Borgward BX3 в Китае.

Сегодня в Китае стартовали продажи нового паркетника Borgward BX3. Единственный его силовой агрегат взят у старшего брата BX5 — это бензиновая турбочетвёрка 1.4 (150 л.с., 250 Н•м), сопряжённая с шестиступенчатыми "механикой" и "автоматом". Привод сугубо передний. Китайская пресса указывает: запуск модели неоднократно откладывался, в последний раз его ждали в мае 2018 года.

Шасси традиционное: спереди McPherson, сзади многорычажка. Все тормоза дисковые. Длина, ширина, высота — 4410×1830×1670 мм, колёсная база — 2560. Размерность шин: 215/60 R17, 215/55 R18.

Цифровая приборка диагональю 10,25 дюйма полагается топ-версии. Медиасистема с восьмидюймовым экраном доступна всем исполнениям, кроме базового. А вообще, интерьер скопирован с Боргварда BX5.

Марка Borgward исчезла "с радаров" после премьеры концепта Isabella осенью 2017 года. Китайские СМИ объясняют: владевшая брендом фирма Foton (входит в концерн BAIC) натерпелась убытков и решила избавиться от 67% акций. В марте 2019-го нашёлся покупатель в лице китайской же UCAR Group, который выложил за Borgward 4,1 млрд юаней (530 млн евро), провёл оптимизацию и сочинил стратегический план. Основной бизнес UCAR Group — такси и каршеринг. Боргварду нашлось в нём место.

В мае-июле продажи выросли до 5000–7000 штук в месяц, но потом откатились к 3000–4000. О филиале в Германии можно забыть. Ничего немецкого в марке не осталось — одно название.