Как тебе такое, Илон Маск: конкурент Cybertruck может разворачиваться на месте (Видео)

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02:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Посмотрите на пикап Rivian с независимыми колесами. Он разворачивается на месте!

Компания Rivian представила электропикап R1T с независимыми колесами. Благодаря четырем электромоторам на каждом колесе автомобиль может разворачиваться на месте.

Современные электромобили применяют схему с одним или двумя электродвигателями, которые раздают мощность либо на одну ось, либо на две. Это упрощает систему управления устройством.

Компания Rivian установила на каждое колесо в своем электропикапе R1T электродвигатели. Они позволяют максимально гибко распределять мощность между колесами, что важно в сложных дорожных условиях.

Использование такой схемы позволило установить на R1T колеса, аналогичные гусеничной технике. Они могут двигаться в разные стороны, это приводит к тому, что машина крутится на одном месте.

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Кроме того, все электрокары R1T могут заряжать друг друга с помощью одного зарядного кабеля. Также в машины можно установить дополнительные аккумуляторы, что позволит до 640 км увеличить пробег на одном заряде.

Ожидается, что первые серийные поставки автомобиля начнутся в конце 2020 года.

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Электромобиль, Электрокар, Пикап, Rivian, R1T.
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