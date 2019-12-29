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На дорогах заметили кроссовер Tesla Model Y (Видео)

На дорогах заметили кроссовер Tesla Model Y (Видео)
13:41 Сегодня Телеграф autoua.net

На улицах Калифорнии заметили предсерийный прототип полноприводной Tesla Model Y.

Предсерийный прототип полноприводной Tesla Model Y в топовом исполнении Performance заметил на калифорнийских дорогах автор YouTube-канала StevenMConroy. Короткое видео позволяет рассмотреть электрокар в кузове белого цвета, стоящий на одной из парковок в Сан-Луис-Обиспо (Калифорния). На то, что перед нами спортивная версия Model Y, указывает обозначение на кузове автомобиля. Также у новинки затемненные стекла и светотехника, черные дверные ручки и новые «аэродинамические» колесные диски Power Sports Aero.

Премьера Tesla Model Y состоялась весной этого года в дизайн-центре компании в Лос-Анджелесе. Во время презентации были заявлены четыре модификации. Топовая версия Model Y Perfomance сможет разгоняться с места до 96 км/ч за 3.5 секунды и развивать максимальную скорость 240 км/ч. Запас хода - 450 км в американском цикле EPA. На рынке США такой кроссовер стоит $60 тысяч.

Базовая - заднеприводная версия Model Y Standard Range с запасом хода 370 км — стоит $39 тысяч. С 0 до 96 км/ч такой кроссовер разгоняется за 5.9 секунды и развивает максимальную скорость 193 км/ч. Дальнобойная модификация Long Range также получила задний привод. Запас хода такого кроссовера составит 483 км, время ускорения до 96 км/ч - 5.5 секунды, максимальная скорость - 209 км/ч. Стоит такой кроссовер $47 тысяч.

Полноприводная версия Model Y Dual Motor Long Range с дополнительным электромотором на передней оси проезжает 451 км, развивает максималку 217 км/ч и справляется с разгоном до 96 км/ч за 4.7 секунды. Заявленная стоимость - $51 тысяча.

В Америке обе полноприводные модели должны поступить в продажу в конце 2020 года, а в Европе - в начале 2021 года. Одновременно с ними выйдет заднеприводная Model Y Long Range, а на рубеже 2021-2022 годов дебютирует бюджетная модификация со стартовым ценником в $39 тысяч.

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Прототип, Tesla, Model Y.
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