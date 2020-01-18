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Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин

Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
19:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Отдавая машину на очередную мойку, лучше проконтролировать процесс.

Некоторые автовладельцы уверены - чем реже моешь машину, тем меньше вреда: грязь – лучшая защита. На самом деле, чем сильнее загрязнен автомобиль, тем труднее его отмыть, не повредив лакокрасочное покрытие (ЛКП).

Зимой дополнительный ущерб кузову наносят соль и реагенты. Если на автомобиле толстый слой грязи, попросите сотрудников мойки сначала его тщательно сполоснуть, а потом уж наносить активную пену. Автоматических моек в такой ситуации тоже лучше избегать.

Вредит ЛКП и чересчур сильный напор воды. Сопло шланга нельзя подносить слишком близко к кузову. Давление воды достигает 140 бар, поверхностный слой ЛКП вибрирует, краска покрывается микротрещинами, которые через несколько лет мутнеют. Специалисты рекомендуют держать распылитель под углом к кузову на расстоянии не менее 25 см.

Еще одна ошибка – резкий перепад температур. Летом лучше не мыть раскаленный на солнце автомобиль. При контакте с ледяной струей воды на ЛКП могут возникнуть микротрещины, которые ускоряют процесс коррозии. Верно и обратное – обледеневший автомобиль нельзя обдавать кипятком.

Зимой дополнительную опасность таит вода, которая может остаться в уплотнителях, замках дверей или лючке бензобака и замерзнуть. На утро после мойки всегда есть шанс не попасть в автомобиль. Следите, чтобы мойщики как следует продували замки сжатым воздухом, тщательно протирали уплотнители.

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После мойки лучше не ставить сразу машину на стоянку. Немного поездите, посушите автомобиль и "прогрейте" тормоза. Наконец, предельную осторожность необходимо соблюдать при мытье подкапотного пространства.

Здесь нельзя применять мойку высокого давления, поскольку ест риск повредить проводку, датчики и радиаторы.

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Автомобиль, Водитель, Ошибки, Авто, Машина, Автомойка, Мойка.
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