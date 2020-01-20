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Новый внедорожник Range Rover Sport поступит в продажу в 2022 году

Новый внедорожник Range Rover Sport поступит в продажу в 2022 году
16:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Инженеры и дизайнеры британской фирмы сместили свое внимание на то, что может принести еще больше прибыли: третье поколение внедорожника Range Rover Sport.

Конкурент третьего поколения Porsche Cayenne будет придерживаться стилистики сегодняшней модели.

Range Rover Sport будет использовать больше электрифицированных силовых агрегатов и целый ряд усовершенствованных технологий, а также сохранит баланс роскоши и динамических способностей, которыми славились обе предыдущие модели.

Сегодняшний Range Rover Sport будет отмечать свой седьмой день рождения в марте, и в этом году он получит легкое обновление с добавлением мягкой гибридной силовой установки.

При нормальных обстоятельствах семилетний автомобиль был бы близок к концу своей жизни, но массовая инженерная работа по внедрению новой гибридной платформы MLA "три в одном" замедлила развертывание новой компании.

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До того, как Ford продал Land Rover в 2008 году, по всей отрасли ходили слухи, что Mk1 Sport обеспечил наибольшую прибыль для концерна Ford.

Однако нынешний Mk2 Sport действительно изменил судьбу JLR, поскольку эта модель превзошла Range Rover, а ее продажи достигают максимума в 80 000 экземпляров в год. Land Rover, как и большинство автопроизводителей, отказался раскрывать среднюю цену приобретаемого Mk2 Sport, но даже относительно консервативные 80 000 фунтов стерлингов за каждый принесут компании годовой доход в 6,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Чтобы сохранить этот успех в будущем, ключевым фундаментальным элементом для новой модели является управление, которое противоречит ее размерам и весу, как это было достигнуто с версиями первого и второго поколения.

Стиль также имеет решающее значение. Ожидается, что третья генерация Range Rover Sport не будет повторять огромный переход от Mk1 к Mk2. Как и в случае с Discovery, слишком радикальное изменение формулы станет большим риском.

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Создание нового Sport с лучшей в своем классе управляемостью не должно быть большой проблемой, учитывая переход на новую гибридную платформу MLA. Первым новым автомобилем этой архитектуры будет XJ EV с батарейным питанием, который, по словам JLR, будет представлен после марта.

Немного конкретных подробностей появилось о платформе MLA. Она в основном изготовлена из алюминия и будет значительно легче, чем предыдущие алюминиевые платформы серии D, что привело к тому, что автомобили зачастую были не легче конкурентов со стальной платформой.

Как и все новые конкурирующие архитектуры от BMW и Mercedes, MLA позволит JLR производить на одной и той же производственной линии мягкие гибридные, гибридные и чисто электрические версии одной и той же модели.

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Внедорожник, Продажа, Авто, Range Rover, Range Rover Sport, 2022, Project Charge.
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