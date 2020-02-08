GM заявила о массовой электрификации моделей Cadillac

До конца десятилетия, уточняют представители GM, почти все "Кадиллаки" будут электрическими.

Концерн General Motors уточнил планы по электрификации модельного ряда и раскрыл некоторые детали новой электрической платформы.

Она ляжет в основу широкой линейки продуктов, в том числе недавно анонсированного пикапа GMC Hummer EV

На новой модульной "тележке" GM собирается построить порядка десяти различных моделей. Преимущественно все они выйдут под маркой Cadillac.

Это будут кроссоверы разных размеров, пикап, коммерческий фургон LCV, беспилотник SAV, и некое "экспрессивное" купе. До конца десятилетия, уточняют представители GM, почти все "Кадиллаки" будут электрическими.

Архитектура предложит максимальную гибкость и более продвинутую батарею большей емкости, химический состав которой разработан совместно с LG Chem.

На электромобилях появится цифровая платформа (Digital Vehicle Platform), позволяющая вывести на новый уровень системы безопасности и криптозащиты.