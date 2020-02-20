В Женеве покажет свой первый электрокар Dacia

На Женевском автошоу румынская марка Dacia покажет свой дебютный электрокар.

Городской ситикар будет украшать стенд марки на автосалоне.

Меньше недели назад Renault объявил о планах по выпуску электрической модели Dacia на рынок в 2021-2022 годах, а теперь появилась информация о том, что премьера новинки состоится 3 марта на Женевском автосалоне.

Румынский бренд представит полностью электрический автомобиль, в котором будут использованы все преимущества более чем 10-летнего опыта Группы Renault в области электромобилей. Сообщается, что электрическая новинка послужит "мировым обзором самого доступного на рынке 100-процентного электромобиля".

Dacia и Renault, вероятно, имеют в виду Европу, где модель, как ожидается, составит конкуренцию таим малолитражным автомобилям как Volkswagen e-up !, SEAT Mii Electric и Skoda Citigoe iV. На данный момент подробностей об автомобиле мало, но известно, что недорогой электромобиль будет основан на существующем продукте Renault, а не на модели, разработанной с нуля.