Mazda 3 обзаведется мощной версией с турбомотором: детали

Еще в начале июня появилась информация о том, что Mazda готовится к премьере "тройки" с "турбочетвёркой".

Сообщалось, что самые мощные хэтчбеки и седаны оснастят полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом».

Наиболее вероятно, что Mazda3 получит бензиновый 2,5-литровый турбомотор линейки Skyactiv-G, знакомый по «старшим» моделям Mazda6, CX-5 и CX-9.

Можно рассчитывать на мощность 230-250 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки и крутящий момент по меньшей мере 420 Нм.

Таким образом, турбо-версия Mazda 3 будет заметно мощнее вариантов с бензиновыми "атмосферниками" — в настоящий момент наиболее производительная «тройка» выдаёт 188 лошадиных сил.