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Уникальный 59-летний "Запорожец" заметили на дорогах Украины: яркие фото

Уникальный 59-летний "Запорожец" заметили на дорогах Украины: яркие фото
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook
59-летний "Запорожец" был сфотографирован во время перерегистрации в сервисном центре МВД Николаевской области.

Раритетный 59-летний ЗАЗ-965, находясь в исправном техническом состоянии преодолел 70 км дороги, чтобы перерегистрировать авто в сервисном центре.

Об этом сообщила пресс-служба сервисного центра МВД в Николаевской области на странице Facebook.

Запорожець

"Автомобиль, несмотря на почтенный возраст, полностью технически исправен! Зачем эта старушка новому владельцу? Парень имеет цель реставрировать ЗАЗ. Поэтому, надеемся, что совсем скоро увидим с вами на дорогах Николаевской области этот обновленный ретро-автомобиль", - разъяснили в пресс-службе.

Запорожец

Ранее "Телеграф" писал о том, что российские навигаторы автомобилей BMW не распознают Керченский мост.

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Украина, МВД, Запорожец.

Автор:

Телеграф
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