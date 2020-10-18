Уникальный 59-летний "Запорожец" заметили на дорогах Украины: яркие фото

59-летний "Запорожец" был сфотографирован во время перерегистрации в сервисном центре МВД Николаевской области.

Раритетный 59-летний ЗАЗ-965, находясь в исправном техническом состоянии преодолел 70 км дороги, чтобы перерегистрировать авто в сервисном центре.

Об этом сообщила пресс-служба сервисного центра МВД в Николаевской области на странице Facebook.

"Автомобиль, несмотря на почтенный возраст, полностью технически исправен! Зачем эта старушка новому владельцу? Парень имеет цель реставрировать ЗАЗ. Поэтому, надеемся, что совсем скоро увидим с вами на дорогах Николаевской области этот обновленный ретро-автомобиль", - разъяснили в пресс-службе.

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