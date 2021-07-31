Аварии, потраченные нервы, хищение – что ожидает украинцев, чьи авто увозят на штрафплощадки?

Наверняка многим автовладельцам хотя бы однажды пришлось сталкиваться с ситуацией, когда их "железный конь" за какое-то нарушение оказывался эвакуирован и заперт на штрафной площадке. Освободить свое транспортное средство владелец мог только уплатив штраф, а также заплатив за услуги эвакуатора. Но может случиться и так, что авто у владельца попросту украдут.

Какие опасности поджидают украинских автовладельцев и их транспортные средства на пути от улиц до штрафных площадок, разбирался "Телеграф".

Три авто на паркоместо – нарушение неминуемо

Как любому автомобилю "проще" всего попасть на штрафную площадку? Конечно же, посредством неправильной парковки, что в Киеве – не редкость.

Еще в январе 2020 года экс-советник столичного городского головы Максим Бахматов заявил, что в столице хватает мест для парковки – порядка 390 тысяч, из которых около 90 тысяч составляли коммерческие. Плата за 1 час нахождения на парковке колебалась от 5 до 10 гривен.

Вместе с тем по итогам 2020 года на штрафплощадки за парковку в неположенном месте были эвакуированы порядка 50 тысяч автомобилей, а их владельцы заплатили почти 25 миллионов гривен штрафов. Объяснялось это тем, что несмотря на заявления чиновников, столице не хватало мест для парковки из-за возросшего числа авто, точной численности которых не знает никто. Так, еще в далеком 2008 году тогдашнее ГАИ Киева зарегистрировала миллионное авто, правда, многие из них были тогда приезжими и транзитными.

В 2014 году в столице насчитали 493 тысячи авто, а весной 2021 года пользователи соцсетей утверждали, что в 2019 году машин в Киеве было около 414 тысяч. Некоторые депутаты горсовета считали нагрузку на столицу с учетом приезжих и вовсе до 2 миллионов автомобилей ежедневно.

Любопытно, что список коммунальных парковок в столице – более 1000 на 50 тысяч паркомест, был утвержден еще в 2011 году и с тех пор не менялся. К лету 2021 года столичные власти разделили парковки на зоны в зависимости от которой цена за 1 час парковки составила от 5 до 35 гривен, тем самым рост стоимости данной услуги в столице с января 2020 года составил 3,5 раза и на этом, похоже, успокоились.

Эвакуаторная мафия – миллионы мимо столичной казны

Если автовладелец решил сыграть в "азартную" игру – припарковаться в неположенном месте, по возвращении он может не обнаружить своего "железного коня", уже эвакуированного на штрафную площадку.

В теории данный процесс должен выглядеть следующим образом: один из десятков эвакуаторов, принадлежащих 8 фирмам, имеющим с КГГА договора об эвакуации авто, грузит транспорт нарушившего правила автомобилиста и увозит его на штрафплощадку. Чтобы вернуть авто, владелец должен оплатить штраф в размере 340 гривен, 1270 гривен за услуги эвакуатора и за стоянку авто на штрафплощадке, что зависит от продолжительности хранения.

ДТП, случившееся с активисткой, правозащитницей и детской писательницей Анастасией Мельниченко привлекло внимание СМИ, выяснивших одну из "серых" схем работы на рынке эвакуации столицы. Как писала активистка, в ходе ДТП ее авто было повреждено эвакуатором. Сперва Мельниченко считала, что все пройдет гладко, но оказалось, что разбивший ее автомобиль эвакуатор, принадлежал ООО "Экспресс-Т", не имевшей права заниматься эвакуационной деятельностью в столице – фирма не имела соответствующего договора с КГГА.

Как выяснили журналисты, "Экспресс-Т" явно была связана с одной из фирм, имевшей право на эвакуацию авто в столице – ООО "Эвакуатор сервис", а объединяла их фигура Натальи Приймак – уполномоченного лица "Экспресс-Т" и владельца 51% "Эвакуатор сервиса".

Также журналисты установили связь между фирмами через электронные почты и номера эвакуатора, согласно которым он принадлежит фирме, зарегистрированной в Оболонском районе столицы, где и зарегистрировано "Экспресс-Т" вместо Голосеевского, в котором указаны данные "Эвакуатор сервиса".

Словом, выглядело все как незаконная работа одной из фирм – "Экспресс-Т", которая на рынке эвакуаторов столицы прикрывалась имеющей разрешение "Эвакуатор сервис". Последняя кстати, продолжает работать в столице, имея договор с КГГА.

"Киев цифровой": нерасторопность, утраченные нервы, время и 10% комиссии переплата

Впрочем, работа эвакуаторов под "серым" флагом хотя и наносит ущерб столичному бюджету, рядовым автовладельцам обычно не сильно вредит, если, конечно, они не попадают в ситуацию подобную Анастасии Мельниченко.

Пусть власти столицы не могут решить проблему нехватки парковочных мест, они решили хотя бы сделать пользование ими и "освобождение" авто из-под ареста более удобными. Так, в январе 2021 года в Киеве был запущен электронный сервис "Киев цифровой", заменивший Kyiv Smart City и позволявший в том числе платить за парковку и возвращать эвакуированную машину. Но, как оказалось, данное приложение далеко не всегда работает как следует.

Так, телеграм-канал "Типичный Киев" описал ситуацию, согласно которой киевлянин Петр Чуйко оставил свое авто в новой зоне для парковки, указанной сервисом "Киев цифровой". После он оплатил парковку, однако спустя 5 минут узнал, что его авто эвакуировали. Вернул же своего "железного коня" мужчина поцарапанным, а сама эвакуация была законной, так как парковка там не разрешалась. В соцсетях "Киев цифровой" признал свою вину, пояснив, что зона для парковки перестала быть как раз с того самого дня, как киевлянин припарковал авто, а сервис "не успел" оперативно отразить это изменение.

О другом случае сомнительной работы "Киев цифровой" рассказала "Телеграфу" киевлянка Татьяна, сообщившая, что нарушила правила парковки и через 102 узнала, что автомобиль доставлен на штрафплощадку по улице Гната Хоткевича. Ей посоветовали воспользоваться помощь по телефону 15-51.

"На 15-51 мне порекомендовали воспользоваться "Киев цифровой" где можно загрузить данные владельца авто, оплатить все платежи, получить QR-код, показать его охране и забрать авто со стоянки. Однако у меня почему-то платежи с ПриватБанка не проходили, хотя лимит был в пределах платежей. Даже при смене карты в ближайшем от штрафплощадки отделении не получилось оплатить онлайн", – вспоминает Татьяна, для которой возврат авто превратился в своеобразный "квест".

Все усугублялось тем, что на штрафплощадке по Хоткевича не было кассы или чего-то, где бы можно было бы оперативно решить вопрос, узнав реквизиты и заплатить.

"Пришлось на следующий день ехать на Набережно-Луговую, 4 и уже там решать вопросы платежей. Когда я зашла в здание, то увидела на одной из комнат табличку "Киев цифровой". Решила воспользоваться услугами их консультанта, но платежи все равно не проходили, так что в итоге я просто получила на руки заполненное заявление и заплатила через Приват24 по выданным мне на руки реквизитам – переслала им на почту квитанции, мне выдали бумажку, с которой я уже поехала на Гната Хоткевича и наконец забрала авто", – подводит итог своему квесту Татьяна.

Впрочем, собеседница "Телеграфа" не винит в случившемся сервис, ведь многие на ее глазах оплачивали все без проблем. Но винит свое "везение" или "цифровую грамотность". Правда, один момент ее все-таки удивляет.

"Всего я заплатила 2042 гривны: штраф в 340 гривен – при оплате сразу 50% скидки, 1270 – за эвакуатор и 432 гривны за стоянку на штрафплощадке за 3 суток. При этом меня удивило, что "Киев цифровой" насчитал мне к оплате сумму примерно на 200 гривен больше. Очевидно, сюда закладывались какие-то комиссии для оплаты своих сотрудников и консультантов, да и за стоянку из-за проблем с оплатой пришлось заплатить на сутки больше", – говорит Татьяна.

Штрафплощадки МВД: можно заплатить, будучи не обязанным это делать или вовсе утратить авто

Впрочем, если вам удастся вернуть авто, законно эвакуированное на штрафплощадку, считайте, что вам повезло, ведь вас могли заставить заплатить за ее незаконную эвакуацию, а то и вовсе лишить.

Как писали СМИ, популярной схемой заработка на штрафных площадках, находящихся в ведении МВД, было "правильное" оформление документов. Например, транспортное средство, являющееся вещественным доказательством, на деле оформлялось как задержанное за неправильную парковку. В этом МВД помогала собственная фирма ООО "Вейп Эстейр", зарегистрированное в Мариуполе, принадлежащее жительнице Каменского на Днепропетровщине и тут участвовала уже упомянутая выше ООО "Экспресс-Т". Суть махинации состоит в том, что хранение вещдоков, согласно законодательству Украины, должно осуществляться за счет средств государства, а вот за транспорт, оформленный как задержанный за неправильную парковку, придется заплатить.

Итогом такой ситуации становились скандалы и суды, ответчиком по которым выступало ГП МВД "Информ-Ресурс", собственно, и распоряжавшееся штрафплощадками. Одним из примеров этого является иск "Козятинхлеба" к ГП на сумму в 9720 гривен, оплаченных предприятием за хранение изъятого у них как вещдок автомобиля.

Но апофеозом, по данным сайта "Насправді.Today", стала махинация с переводом 5 тысяч авто со штрафных площадок страны в Николаевскую область, где Николаевский районный суд признал их такими, которые не имеют хозяев и разрешил ГП МВД "Информ-Ресурс" их утилизацию. На деле же, как утверждает издание, хорошие авто были попросту проданы всем желающим.

Процветал подобный бизнес и на Полтавщине, где группа должностных лиц "Информ-ресурса" смогла продать за год 9 авто со штрафплощадок на 2 миллиона гривен. Причем случилось все это уже тогда, когда само ГП МВД "Информ-Ресурс" было в состоянии ликвидации с октября 2018 года, однако это не мешает до сих пор зарабатывать на авто, хранящихся на штрафных площадках.

Так, весной в Виннице экс-сотрудник "Информ-Ресурс" был задержан за махинации с авто, хранимых на штрафплощадках – он убеждал настоящих владельцев передавать машины ему, а затем продавал их.

Так что, если вам удастся получить свое авто со штрафной площадки без повреждений и уплатив за него порядка 2 тысяч гривен, можете считать, что вам очень повезло.