Савчук презентовал достижения и перспективы Украины в энергетике

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук на 8-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA в Абу-Даби (ОАЭ) представил последние достижения Украины в возобновляемой энергетике и перспективы сотрудничества.

Об этом сообщает Управление коммуникаций и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

"Правительство Украины прошло долгий путь, чтобы присоединиться к Уставу IRENA. Недавно соответствующий Закон Украины № 2222-VIII, разработанный Госэнергоэффективности, принят парламентом и подписан Президентом Украины П. Порошенко", - подчеркнул Савчук и добавил, что на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин подписал соответствующий документ о присоединении Украины к IRENA.

После присоединения к IRENA Украина сможет: увеличить "зеленые" инвестиции, получать дешевые кредиты на "зеленые" проекты, разрабатывать совместные механизмы финансирования подготовки и внедрения качественных проектов.

По словам Савчука, потенциал развития ветроэнергетики в Украине - один из крупнейших в Восточной Европе. Кроме этого, страна имеет значительные возможности для широкого внедрения проектов по производству энергии из биомассы и отходов.

На мероприятии Савчук имел возможность обсудить тенденции развития "чистой" энергетики в мире и в Украине с директором секретариата Энергетического сообщества Янецом Копачем и президентом "Energy Watch Group", экс-депутатом парламента Германии Хансом-Йозефом Феллом.

В мероприятии приняли участие более 1200 представителей из 150 стран мира.

Как отметил генеральный директор IRENA Аднан Амин, человечество вступает "в новую эпоху энергетической трансформации, а возобновляемая энергетика становится важным двигателем экономического роста, создания рабочих мест и социального развития, а также решает проблемы изменения климата и уменьшения вредных выбросов".

По данным IRENA, с 2013 года более 1 триллиона долларов инвестировано в возобновляемую энергетику во всем мире. На сегодня создано почти 10 млн новых рабочих мест в этой сфере.

Президентом нынешней сессии Ассамблеи избран Уругвай, поражающий своими успехами в возобновляемой энергетике. Например, в 2017 г. в Уругвае из возобновляемых источников энергии сгенерировано более 90% электроэнергии, из которых 35% - благодаря ветроэлектростанциям.